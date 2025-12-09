Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Plan «Sh» Plan «Sh», 2025 Screening times in Astana 9 December 2025

Plan «Sh» Showtimes – 9 December 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 8 Tomorrow 9 Wed 10
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Plan «Sh»? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:30 from 1300 ₸ 12:10 from 1300 ₸ 19:00 from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:30 from 1300 ₸ 12:10 from 1300 ₸ 19:00 from 1300 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
17:05 from 2000 ₸ 20:15 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
17:05 from 2000 ₸ 20:15 from 2200 ₸ 23:50 from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:20 from 1400 ₸ 16:40 from 1900 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
18:35 from 1500 ₸ 20:25 from 1500 ₸ 22:15 from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
16:10 from 1700 ₸ 00:40 from 1700 ₸
2D, KZ
13:10 from 1700 ₸ 15:10 from 1700 ₸ 23:40 from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
16:20 from 1700 ₸ 18:10 from 1700 ₸
2D, KZ
15:20 from 1700 ₸ 17:10 from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
21:20 from 1700 ₸ 23:20 from 1700 ₸ 01:10 from 1700 ₸
2D, KZ
20:20 from 1700 ₸ 22:20 from 1700 ₸ 00:10 from 1700 ₸
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Badlands
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Jujutsu Kaisen: Execution
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Plan «Sh»
Plan «Sh»
2025, Kazakhstan, Comedy
№37
№37
2025, Kazakhstan, Drama
Auru
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
A Mouse Hunt for Christmas
A Mouse Hunt for Christmas
2025, Norway, Family, Comedy
No Other Choice
No Other Choice
2025, South Korea / France, Comedy, Crime, Drama
Mission Santa: Yoyo to the rescue
Mission Santa: Yoyo to the rescue
2025, USA / Germany / India, Animation, Family
Bayguys
Bayguys
2025, Kazakhstan, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more