Русский English
Bayguys, 2025 Screening times in Astana

Bayguys, 2025 Screening times in Astana

Today 27 Tomorrow 28
How do I book tickets for Bayguys? Select a showtime to book tickets online.
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
19:05 from 2900 ₸ 20:55 from 2900 ₸ 22:45 from 2900 ₸ 23:40 from 2900 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
19:05 from 2900 ₸ 20:55 from 2900 ₸ 22:45 from 2900 ₸ 23:40 from 2900 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
19:35 from 3500 ₸ 23:50 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
15:40 from 12000 ₸ 22:45 from 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
17:20 from 3000 ₸
2D, KZ
16:20 from 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
18:10 from 3000 ₸
2D, KZ
17:10 from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
16:00 from 3000 ₸ 18:10 from 3000 ₸ 20:10 from 3400 ₸ 22:10 from 3400 ₸
2D, KZ
15:00 from 3000 ₸ 17:10 from 3000 ₸ 19:10 from 3400 ₸ 21:10 from 3400 ₸
