Films
Алло
Алло, 2025 Screening times in Astana
30 November 2025
Алло Showtimes – 30 November 2025 Screenings in Astana
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
29
Tomorrow
30
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Алло?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D, KZ
16:40
from 2500 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
16:40
from 2500 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
19:30
from 2400 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
19:30
from 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
13:25
from 2300 ₸
19:35
from 3500 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
18:00
from 3200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:30
from 2600 ₸
