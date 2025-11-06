Menu
Zhezduha Koreyada
Zhezduha Koreyada, 2025 Screening times in Astana
Zhezduha Koreyada, 2025 Screening times in Astana
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
23:35
from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
23:35
from 1990 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
23:30
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
23:30
from 2200 ₸
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D, KZ
23:10
from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
22:30
from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
22:10
from 3500 ₸
22:50
from 3500 ₸
23:45
from 3000 ₸
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D, KZ
22:35
from 2600 ₸
23:35
from 2600 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
21:50
from 3200 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, KZ
22:45
from 25000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
23:10
from 3400 ₸
01:20
from 3000 ₸
2D, KZ
22:10
from 3400 ₸
23:20
from 3400 ₸
00:20
from 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
23:00
from 3400 ₸
23:40
from 3400 ₸
01:10
from 3000 ₸
2D, KZ
22:00
from 3400 ₸
22:40
from 3400 ₸
23:10
from 3400 ₸
00:10
from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
22:40
from 3400 ₸
00:50
from 3400 ₸
2D, KZ
23:50
from 3400 ₸
