Films
Synyptas
Synyptas, 2025 Screening times in Astana
11 November 2025
Synyptas Showtimes – 11 November 2025 Screenings in Astana
Tomorrow
11
Wed
12
Format
All
KK
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
16:35
from 3000 ₸
23:15
from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
16:35
from 3000 ₸
23:15
from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
12:25
from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
19:35
from 2500 ₸
21:40
from 2500 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
10:00
from 1500 ₸
19:30
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
18:20
from 1700 ₸
20:00
from 1700 ₸
22:30
from 1700 ₸
2D, KZ
17:20
from 1700 ₸
19:00
from 1700 ₸
21:30
from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:00
from 1700 ₸
2D, KZ
14:00
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
15:20
from 1700 ₸
20:50
from 1700 ₸
2D, KZ
12:00
from 1700 ₸
14:20
from 1700 ₸
19:50
from 1700 ₸
