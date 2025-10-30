Menu
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
16:25 from 1990 ₸ 23:40 from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
16:25 from 1990 ₸ 23:40 from 1990 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
16:00 from 2900 ₸ 20:50 from 3500 ₸ 23:45 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
15:15 from 2900 ₸ 16:15 from 2900 ₸ 20:15 from 3500 ₸ 23:20 from 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
16:10 from 3000 ₸ 18:20 from 3000 ₸ 20:20 from 3400 ₸ 22:20 from 3400 ₸
2D, KZ
15:10 from 3000 ₸ 17:20 from 3000 ₸ 19:20 from 3400 ₸ 21:20 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:00 from 3000 ₸ 17:10 from 3000 ₸ 19:10 from 3400 ₸ 01:10 from 3000 ₸
2D, KZ
16:10 from 3000 ₸ 18:10 from 3400 ₸ 00:10 from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
16:30 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 20:50 from 3400 ₸ 23:00 from 3400 ₸ 01:10 from 3000 ₸
2D, KZ
15:30 from 3000 ₸ 17:40 from 3000 ₸ 19:50 from 3400 ₸ 21:00 from 3400 ₸ 22:00 from 3400 ₸ 23:10 from 3400 ₸ 00:10 from 3000 ₸
