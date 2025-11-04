Menu
Films
Akennin balasy
Akennin balasy, 2025 Screening times in Astana
4 November 2025
Akennin balasy Showtimes – 4 November 2025 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:25
from 1300 ₸
15:35
from 1300 ₸
23:55
from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
12:25
from 1300 ₸
15:35
from 1300 ₸
23:55
from 1300 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
16:50
from 2000 ₸
21:10
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
16:50
from 2000 ₸
21:10
from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
10:50
from 1400 ₸
13:00
from 1700 ₸
17:15
from 1900 ₸
19:25
from 2500 ₸
21:25
from 2500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
00:35
from 2200 ₸
10:25
from 1400 ₸
11:15
from 1400 ₸
13:15
from 1700 ₸
16:35
from 1900 ₸
18:35
from 2500 ₸
20:35
from 2500 ₸
22:35
from 2500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
15:30
from 1700 ₸
18:40
from 1700 ₸
20:50
from 1700 ₸
22:50
from 1700 ₸
01:00
from 1700 ₸
2D, KZ
14:30
from 1700 ₸
16:40
from 1700 ₸
17:40
from 1700 ₸
19:50
from 1700 ₸
21:50
from 1700 ₸
00:00
from 1700 ₸
