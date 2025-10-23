Menu
Films
Baqyt qushagynda
Baqyt qushagynda, 2025 Screening times in Astana
23 October 2025
Baqyt qushagynda Showtimes – 23 October 2025 Screenings in Astana
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
11:15
from 1800 ₸
15:20
from 2000 ₸
19:20
from 2200 ₸
21:20
from 2200 ₸
23:30
from 2200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
20:00
from 3400 ₸
22:10
from 3400 ₸
00:20
from 3400 ₸
2D, KZ
19:00
from 3400 ₸
21:10
from 3400 ₸
23:20
from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
20:20
from 3400 ₸
21:50
from 3400 ₸
2D, KZ
19:20
from 3400 ₸
20:50
from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
18:30
from 3000 ₸
20:40
from 3400 ₸
22:50
from 3400 ₸
01:00
from 3000 ₸
2D, KZ
17:30
from 3000 ₸
19:40
from 3400 ₸
21:50
from 3400 ₸
00:00
from 3000 ₸
