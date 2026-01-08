Menu
Primate
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
16:10
from 3000 ₸
17:40
from 2700 ₸
20:10
from 5000 ₸
21:25
from 3400 ₸
23:25
from 3400 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
16:10
from 3000 ₸
17:40
from 2700 ₸
20:10
from 5000 ₸
21:25
from 3400 ₸
23:25
from 3400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
13:05
from 2400 ₸
16:10
from 3200 ₸
17:15
from 3200 ₸
20:25
from 4000 ₸
23:45
from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
11:10
from 12000 ₸
12:20
from 2400 ₸
17:00
from 3000 ₸
18:25
from 3800 ₸
19:30
from 3800 ₸
20:20
from 3800 ₸
21:25
from 3800 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
11:10
from 30000 ₸
15:55
from 30000 ₸
23:55
from 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
21:30
from 3400 ₸
22:30
from 3400 ₸
23:30
from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
22:40
from 3400 ₸
00:30
from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
11:00
from 2600 ₸
15:30
from 3000 ₸
19:40
from 3400 ₸
23:50
from 3400 ₸
