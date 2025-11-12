Menu
Films
Kapitan Baytasov
Kapitan Baytasov, 2025 Screening times in Astana
12 November 2025
Kapitan Baytasov Showtimes – 12 November 2025 Screenings in Astana
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
22:20
from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
22:20
from 5000 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
23:25
from 1500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:00
from 2100 ₸
19:10
from 2300 ₸
21:30
from 2300 ₸
23:40
from 2300 ₸
2D, KZ
14:00
from 2100 ₸
18:10
from 2300 ₸
20:30
from 2300 ₸
22:40
from 2300 ₸
