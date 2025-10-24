Menu
Kinoafisha Films Kapitan Baytasov Kapitan Baytasov, 2025 Screening times in Astana 24 October 2025

Kapitan Baytasov Showtimes – 24 October 2025 Screenings in Astana

Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
15:10 from 2400 ₸ 20:30 from 2900 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
15:10 from 2400 ₸ 20:30 from 2900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
19:45 from 3500 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
17:00 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 23:15 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
18:30 from 3000 ₸ 22:40 from 3400 ₸ 01:00 from 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
18:30 from 3000 ₸ 22:20 from 3400 ₸ 00:40 from 3400 ₸
2D, KZ
17:30 from 3000 ₸ 21:20 from 3400 ₸ 23:40 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
17:30 from 3000 ₸ 20:00 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
2D, KZ
16:30 from 3000 ₸ 19:00 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸
