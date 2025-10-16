Menu
Films
Nazad v 90-ye. Men oralam
Nazad v 90-ye. Men oralam, 2025 Screening times in Astana
Nazad v 90-ye. Men oralam, 2025 Screening times in Astana
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
16
Tomorrow
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
How do I book tickets for Nazad v 90-ye. Men oralam?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
20:10
from 1990 ₸
23:55
from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
20:10
from 1990 ₸
23:55
from 1990 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
19:50
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
19:50
from 2200 ₸
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D, KZ
19:35
from 3200 ₸
21:15
from 3200 ₸
22:55
from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
20:40
from 3500 ₸
22:10
from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
22:00
from 12000 ₸
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
19:25
from 2600 ₸
21:20
from 2600 ₸
23:15
from 2600 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
21:45
from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
19:40
from 3400 ₸
20:20
from 3400 ₸
21:50
from 3400 ₸
22:30
from 3400 ₸
00:00
from 3400 ₸
00:40
from 3400 ₸
2D, KZ
19:20
from 3400 ₸
20:50
from 3400 ₸
21:30
from 3400 ₸
23:00
from 3400 ₸
23:40
from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
20:40
from 3400 ₸
21:50
from 3400 ₸
22:30
from 3400 ₸
00:20
from 3400 ₸
2D, KZ
19:40
from 3400 ₸
20:50
from 3400 ₸
21:30
from 3400 ₸
23:20
from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
21:00
from 3400 ₸
23:00
from 3400 ₸
01:00
from 3000 ₸
2D, KZ
20:00
from 3400 ₸
22:00
from 3400 ₸
00:00
from 3000 ₸
