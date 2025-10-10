Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Bolgan oqiga Bolgan oqiga, 2025 Screening times in Astana 10 October 2025

Bolgan oqiga Showtimes – 10 October 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 9 Tomorrow 10 Sat 11 Sun 12
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Bolgan oqiga? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:00 from 2000 ₸ 14:00 from 2400 ₸ 15:00 from 2400 ₸ 16:00 from 2400 ₸ 18:00 from 2900 ₸ 19:15 from 2900 ₸ 20:00 from 2900 ₸ 22:00 from 2900 ₸ 23:15 from 2900 ₸ 00:05 from 2900 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
00:05 from 2900 ₸ 12:00 from 2000 ₸ 14:00 from 2400 ₸ 15:00 from 2400 ₸ 16:00 from 2400 ₸ 18:00 from 2900 ₸ 19:15 from 2900 ₸ 20:00 from 2900 ₸ 22:00 from 2900 ₸ 23:15 from 2900 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
16:40 from 2000 ₸ 21:00 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
16:40 from 2000 ₸ 21:00 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
00:30 from 3000 ₸ 10:20 from 1900 ₸ 17:40 from 2900 ₸ 22:05 from 3500 ₸ 00:30 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
12:40 from 2300 ₸ 15:40 from 2900 ₸ 18:35 from 12000 ₸ 21:45 from 3500 ₸ 23:45 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
17:55 from 3200 ₸ 20:00 from 3200 ₸ 22:05 from 3200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
16:10 from 3000 ₸ 18:30 from 3000 ₸ 20:40 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸
2D, KZ
12:20 from 2600 ₸ 13:10 from 2600 ₸ 15:10 from 3000 ₸ 17:30 from 3000 ₸ 19:40 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Miss Moxy
Miss Moxy
2025, Netherlands / Belgium, Adventure, Animation, Comedy
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Керексин
Керексин
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more