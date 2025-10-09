Menu
Kinoafisha
Astana, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga, 2025 Screening times in Astana
Bolgan oqiga, 2025 Screening times in Astana
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
All about film
Today
9
Tomorrow
10
Sat
11
Sun
12
Format
All
KK
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Bolgan oqiga?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
23:15
from 1990 ₸
23:50
from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
23:15
from 1990 ₸
23:50
from 1990 ₸
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D, KZ
23:35
from 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
23:45
from 3000 ₸
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
22:55
from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
22:30
from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
22:30
from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
23:00
from 3400 ₸
01:00
from 3000 ₸
2D, KZ
00:00
from 3000 ₸
Now Playing
New Releases
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Miss Moxy
2025, Netherlands / Belgium, Adventure, Animation, Comedy
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Керексин
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree