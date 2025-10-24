Menu
Films
Ыстық ұя
Ыстық ұя, 2025 Screening times in Astana
24 October 2025
Ыстық ұя Showtimes – 24 October 2025 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
13:10
from 2000 ₸
17:30
from 2400 ₸
21:30
from 2900 ₸
23:20
from 2900 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
13:10
from 2000 ₸
17:30
from 2400 ₸
21:30
from 2900 ₸
23:20
from 2900 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
21:20
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
21:20
from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
14:30
from 1600 ₸
20:00
from 1600 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
23:35
from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
19:00
from 2300 ₸
21:00
from 2300 ₸
23:10
from 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
18:00
from 3000 ₸
21:10
from 3400 ₸
23:10
from 3400 ₸
00:20
from 3400 ₸
2D, KZ
17:00
from 3000 ₸
20:10
from 3400 ₸
22:10
from 3400 ₸
23:20
from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
19:10
from 3400 ₸
21:10
from 3400 ₸
23:10
from 3400 ₸
01:10
from 3000 ₸
2D, KZ
18:10
from 3400 ₸
20:10
from 3400 ₸
22:10
from 3400 ₸
00:10
from 3000 ₸
