Kinoafisha Films Ыстық ұя Ыстық ұя, 2025 Screening times in Astana 17 October 2025

Ыстық ұя Showtimes – 17 October 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:10 from 1800 ₸ 12:00 from 2000 ₸ 13:45 from 2000 ₸ 15:10 from 2400 ₸ 17:35 from 2400 ₸ 19:30 from 2900 ₸ 20:30 from 5000 ₸ 21:20 from 2900 ₸ 23:10 from 2900 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
18:00 from 2200 ₸ 21:40 from 2200 ₸ 23:30 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
11:00 from 1600 ₸ 14:40 from 1600 ₸ 18:25 from 1600 ₸ 21:05 from 1600 ₸ 22:15 from 1600 ₸ 00:00 from 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:20 from 1600 ₸ 13:00 from 1600 ₸ 15:00 from 1600 ₸ 16:25 from 1600 ₸ 20:10 from 1600 ₸ 21:20 from 1600 ₸ 22:05 from 1600 ₸ 23:10 from 1600 ₸ 00:15 from 1600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
17:00 from 3000 ₸ 19:00 from 3400 ₸ 19:50 from 3400 ₸ 21:00 from 3400 ₸ 22:10 from 3400 ₸ 23:00 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
16:50 from 3000 ₸ 18:50 from 3000 ₸ 19:20 from 3400 ₸ 20:00 from 3400 ₸ 20:50 from 3400 ₸ 22:20 from 3400 ₸ 22:50 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸ 01:00 from 3000 ₸
