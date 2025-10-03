Menu
Films
Junglilau
Junglilau, 2025 Screening times in Astana
3 October 2025
Junglilau Showtimes – 3 October 2025 Screenings in Astana
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
23:20
from 2000 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
21:10
from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
22:45
from 2500 ₸
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D, KZ
21:10
from 2400 ₸
22:55
from 2400 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
22:00
from 3200 ₸
23:55
from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
22:30
from 3400 ₸
00:50
from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
20:50
from 3400 ₸
23:00
from 3400 ₸
01:10
from 3000 ₸
