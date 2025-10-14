Menu
Films
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз, 2025 Screening times in Astana
14 October 2025
Жұмбақ қыз Showtimes – 14 October 2025 Screenings in Astana
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Tomorrow
14
Wed
15
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Жұмбақ қыз?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
15:45
from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
15:45
from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
16:10
from 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:20
from 1600 ₸
17:45
from 1600 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
17:15
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
11:00
from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:40
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KZ
11:00
from 1700 ₸
