Films
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат, 2025 Screening times in Astana
7 October 2025
Әмеңгер. Ағама аманат Showtimes – 7 October 2025 Screenings in Astana
All about film
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:45
from 1300 ₸
17:40
from 1300 ₸
21:40
from 1300 ₸
23:55
from 1300 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
17:00
from 2000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
11:00
from 1600 ₸
13:05
from 10000 ₸
17:35
from 1600 ₸
21:20
from 1600 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
18:45
from 1500 ₸
20:55
from 1500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
18:00
from 1700 ₸
20:20
from 1700 ₸
22:40
from 1700 ₸
01:00
from 1700 ₸
