Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Fleak Fleak, 2025 Screening times in Astana 25 January 2026

Fleak Showtimes – 25 January 2026 Screenings in Astana

Tickets
All about animated film
Tomorrow 25 Mon 26 Tue 27 Wed 28
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Fleak? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:40 from 2000 ₸ 12:20 from 2000 ₸ 14:05 from 2000 ₸ 15:50 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
10:40 from 2000 ₸ 12:20 from 2000 ₸ 14:05 from 2000 ₸ 15:50 from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:45 from 2000 ₸ 12:35 from 2400 ₸ 14:20 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:20 from 2600 ₸ 13:40 from 2800 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
10:50 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
10:50 from 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
11:00 from 2600 ₸ 12:50 from 2600 ₸ 14:40 from 3000 ₸ 15:40 from 3000 ₸
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Qushaqtashy mama
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
Mercy
Mercy
2026, USA, Sci-Fi
Taube
Taube
2026, Kazakhstan, Drama
Koz timesin
Koz timesin
2026, Kazakhstan, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
28 Years Later: The Bone Temple
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Zhalmauyz Kempir
Zhalmauyz Kempir
2026, Kazakhstan, Horror
Fleak
Fleak
2025, Finland / France / Malaysia / Poland, Adventure, Animation, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more