Films
A Mouse Hunt for Christmas
A Mouse Hunt for Christmas, 2025 Screening times in Astana
10 December 2025
A Mouse Hunt for Christmas Showtimes – 10 December 2025 Screenings in Astana
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
9
Tomorrow
10
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for A Mouse Hunt for Christmas?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:05
from 1700 ₸
13:00
from 1700 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
10:05
from 1700 ₸
13:00
from 1700 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:45
from 1200 ₸
14:40
from 1200 ₸
18:35
from 1200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
10:45
from 1200 ₸
14:40
from 1200 ₸
18:35
from 1200 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:10
from 1500 ₸
14:45
from 1500 ₸
