Films
The New Little Mermaid: Ocean Girl
The New Little Mermaid: Ocean Girl, 2021 Screening times in Astana
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about animated film
Today
30
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for The New Little Mermaid: Ocean Girl?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
14:40
from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
14:40
from 1990 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
15:20
from 3000 ₸
15:30
from 3000 ₸
16:30
from 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
14:40
from 2600 ₸
15:20
from 3000 ₸
15:50
from 3000 ₸
16:50
from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
15:10
from 3000 ₸
16:10
from 3000 ₸
