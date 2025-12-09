Menu
Films
No Other Choice
No Other Choice, 2025 Screening times in Astana
9 December 2025
No Other Choice Showtimes – 9 December 2025 Screenings in Astana
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
21:00
from 5000 ₸
23:00
from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
21:00
from 5000 ₸
23:00
from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
19:05
from 2500 ₸
23:00
from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
17:15
from 10000 ₸
19:30
from 2500 ₸
23:05
from 2200 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
13:15
from 1500 ₸
20:50
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
12:30
from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
13:40
from 1700 ₸
14:40
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
12:30
from 4000 ₸
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Plan «Sh»
2025, Kazakhstan, Comedy
№37
2025, Kazakhstan, Drama
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
A Mouse Hunt for Christmas
2025, Norway, Family, Comedy
No Other Choice
2025, South Korea / France, Comedy, Crime, Drama
Mission Santa: Yoyo to the rescue
2025, USA / Germany / India, Animation, Family
Bayguys
2025, Kazakhstan, Comedy
