Films
Pets on a Train
Pets on a Train, 2025 Screening times in Astana
15 October 2025
Pets on a Train Showtimes – 15 October 2025 Screenings in Astana
All about animated film
Today
14
Tomorrow
15
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
11:20
from 1200 ₸
13:10
from 1200 ₸
15:10
from 1200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
11:20
from 1200 ₸
13:10
from 1200 ₸
15:10
from 1200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
12:30
from 1900 ₸
14:20
from 2100 ₸
15:20
from 2100 ₸
16:20
from 2100 ₸
17:20
from 2100 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
12:10
from 1700 ₸
14:10
from 1700 ₸
15:10
from 2100 ₸
15:40
from 2100 ₸
16:40
from 2100 ₸
17:40
from 2100 ₸
18:40
from 2100 ₸
Now Playing
New Releases
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Miss Moxy
2025, Netherlands / Belgium, Adventure, Animation, Comedy
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Sketch
2024, USA, Adventure, Comedy, Fantasy
