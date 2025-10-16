Menu
Bambi: The Reckoning, 2024 Screening times in Astana

How do I book tickets for Bambi: The Reckoning? Select a showtime to book tickets online.
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
23:30 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
23:30 from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
23:00 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
00:05 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
23:30 from 3400 ₸ 00:30 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
00:10 from 3000 ₸ 01:10 from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
23:50 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
