Films
One Battle After Another
One Battle After Another, 2025 Screening times in Astana
30 September 2025
One Battle After Another Showtimes – 30 September 2025 Screenings in Astana
Today
29
Tomorrow
30
Wed
1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:00
from 1300 ₸
17:00
from 1300 ₸
19:40
from 5000 ₸
23:00
from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
10:45
from 1400 ₸
13:50
from 1700 ₸
16:20
from 1900 ₸
20:00
from 2500 ₸
23:30
from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:20
from 1400 ₸
11:00
from 10000 ₸
12:35
from 1700 ₸
14:10
from 1900 ₸
16:45
from 1900 ₸
21:05
from 2500 ₸
22:35
from 2500 ₸
23:20
from 2200 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:35
from 1500 ₸
13:45
from 1500 ₸
16:55
from 1500 ₸
19:00
from 10000 ₸
20:05
from 1500 ₸
22:10
from 10000 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
14:25
from 25000 ₸
17:20
from 25000 ₸
20:15
from 25000 ₸
22:40
from 25000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
15:30
from 1500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
14:20
from 1900 ₸
15:00
from 1500 ₸
17:30
from 1900 ₸
20:30
from 1900 ₸
23:40
from 1900 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
14:20
from 1800 ₸
15:20
from 1900 ₸
18:40
from 1900 ₸
22:00
from 1900 ₸
01:20
from 1900 ₸
