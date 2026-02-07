Menu
Kinoafisha
Films
Mercy
Mercy, 2026 Screening times in Astana
8 February 2026
Mercy Showtimes – 8 February 2026 Screenings in Astana
Today
7
Tomorrow
8
How do I book tickets for Mercy?
Select a showtime to book tickets online.
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:40
from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:40
from 3000 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
21:45
from 2400 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
21:45
from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
00:05
from 3600 ₸
14:50
from 3200 ₸
18:40
from 4000 ₸
00:05
from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:45
from 2000 ₸
13:45
from 12000 ₸
21:00
from 3800 ₸
23:50
from 3500 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:10
from 10000 ₸
18:45
from 3200 ₸
