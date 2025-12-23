Menu
Kinoafisha
Astana, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2, 2025 Screening times in Astana
23 December 2025
Five Nights at Freddy's 2 Showtimes – 23 December 2025 Screenings in Astana
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
Quotes
Filming locations
Facts
All about film
Today
23
Tomorrow
24
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Five Nights at Freddy's 2?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:30
from 3000 ₸
16:30
from 1300 ₸
21:05
from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:30
from 3000 ₸
16:30
from 1300 ₸
21:05
from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:30
from 1700 ₸
20:50
from 1700 ₸
23:40
from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
14:30
from 1700 ₸
17:40
from 1700 ₸
21:00
from 1700 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
21:35
from 10000 ₸
23:20
from 1500 ₸
23:55
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
00:20
from 1700 ₸
01:20
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
10:00
from 1700 ₸
19:20
from 1700 ₸
20:20
from 1700 ₸
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
2025, Russia, Animation
Fackham Hall
2025, Great Britain, Comedy
Eternity
2025, USA, Comedy, Fantasy, Drama
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Silent Night, Deadly Night
2025, USA / Canada, Horror
Stitch Head
2025, Germany, Animation, Comedy, Family
A Gilded Game
2025, China / Hong Kong, Action
Smashing Machine
2025, USA, Biography, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree