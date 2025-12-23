Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Five Nights at Freddy's 2 Five Nights at Freddy's 2, 2025 Screening times in Astana 23 December 2025

Five Nights at Freddy's 2 Showtimes – 23 December 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 23 Tomorrow 24
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Five Nights at Freddy's 2? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:30 from 3000 ₸ 16:30 from 1300 ₸ 21:05 from 1300 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:30 from 3000 ₸ 16:30 from 1300 ₸ 21:05 from 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:30 from 1700 ₸ 20:50 from 1700 ₸ 23:40 from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
14:30 from 1700 ₸ 17:40 from 1700 ₸ 21:00 from 1700 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
21:35 from 10000 ₸ 23:20 from 1500 ₸ 23:55 from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
00:20 from 1700 ₸ 01:20 from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
10:00 from 1700 ₸ 19:20 from 1700 ₸ 20:20 from 1700 ₸
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
2025, Russia, Animation
Fackham Hall
Fackham Hall
2025, Great Britain, Comedy
Eternity
Eternity
2025, USA, Comedy, Fantasy, Drama
Jujutsu Kaisen: Execution
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Silent Night, Deadly Night
Silent Night, Deadly Night
2025, USA / Canada, Horror
Stitch Head
Stitch Head
2025, Germany, Animation, Comedy, Family
A Gilded Game
A Gilded Game
2025, China / Hong Kong, Action
Smashing Machine
Smashing Machine
2025, USA, Biography, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more