Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Five Nights at Freddy's 2 Five Nights at Freddy's 2, 2025 Screening times in Astana 20 December 2025

Five Nights at Freddy's 2 Showtimes – 20 December 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 19 Tomorrow 20 Sun 21
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Five Nights at Freddy's 2? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:30 from 3000 ₸ 16:30 from 2500 ₸ 21:05 from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:30 from 3000 ₸ 16:30 from 2500 ₸ 21:05 from 3000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:25 from 2000 ₸ 14:35 from 2000 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
10:25 from 2000 ₸ 14:35 from 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:30 from 3200 ₸ 20:50 from 4000 ₸ 23:40 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
00:15 from 3500 ₸ 14:30 from 3000 ₸ 17:40 from 3000 ₸ 21:00 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
21:35 from 10000 ₸ 23:20 from 3200 ₸ 23:55 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
20:20 from 3400 ₸ 21:20 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
10:00 from 1900 ₸
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
2025, Russia, Animation
Kulachnyy
Kulachnyy
2025, Russia, Comedy, Adventure
Smashing Machine
Smashing Machine
2025, USA, Biography, Drama
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
A Writer's Odyssey 2
A Writer's Odyssey 2
2025, China, Action, Adventure, Drama
Deep Sea
Deep Sea
2023, China, Adventure, Animation, Drama
Fackham Hall
Fackham Hall
2025, Great Britain, Comedy
Eternity
Eternity
2025, USA, Comedy, Fantasy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more