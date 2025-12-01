Menu
Films
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2, 2025 Screening times in Astana
19 December 2025
Five Nights at Freddy's 2 Showtimes – 19 December 2025 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
13:20
from 3000 ₸
17:20
from 1700 ₸
00:15
from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
13:20
from 3000 ₸
17:20
from 1700 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:25
from 1800 ₸
14:35
from 1800 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
10:25
from 1800 ₸
14:35
from 1800 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:30
from 1700 ₸
21:00
from 1700 ₸
23:40
from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
14:30
from 1700 ₸
17:40
from 1700 ₸
21:00
from 1700 ₸
00:15
from 1700 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
21:35
from 10000 ₸
23:20
from 3200 ₸
23:55
from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
01:00
from 2100 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
10:00
from 1900 ₸
