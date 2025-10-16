Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Black Phone 2 The Black Phone 2, 2025 Screening times in Astana

The Black Phone 2, 2025 Screening times in Astana

Tickets
All about film
Today 16 Tomorrow 17 Sat 18 Sun 19 Mon 20 Tue 21 Wed 22
Format
Group Screenings
How do I book tickets for The Black Phone 2? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
20:50 from 1990 ₸ 23:20 from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
20:50 from 1990 ₸ 23:20 from 1990 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
21:00 from 2200 ₸ 23:20 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
23:00 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
19:30 from 3500 ₸ 21:15 from 3500 ₸ 22:50 from 3500 ₸ 23:25 from 3000 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D, RU
21:30 from 2600 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
19:35 from 10000 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 23:55 from 3200 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
23:55 from 25000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
23:10 from 3400 ₸ 00:10 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
23:10 from 3400 ₸ 00:10 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
19:40 from 3400 ₸ 21:10 from 3400 ₸ 22:10 from 3400 ₸ 23:40 from 3400 ₸ 00:40 from 3400 ₸
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Nazad v 90-ye. Men oralam
Nazad v 90-ye. Men oralam
2025, Kazakhstan, Romantic
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
The Black Phone 2
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
2025, Turkey, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more