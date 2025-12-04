Menu
Films
Zootopia 2
Zootopia 2, 2025 Screening times in Astana
4 December 2025
Zootopia 2 Showtimes – 4 December 2025 Screenings in Astana
All about animated film
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
11:40
from 1700 ₸
12:50
from 1700 ₸
13:50
from 1700 ₸
15:00
from 1700 ₸
16:00
from 1700 ₸
17:10
from 1700 ₸
17:40
from 1700 ₸
18:10
from 2000 ₸
19:20
from 2000 ₸
20:20
from 2000 ₸
21:30
from 2000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
17:40
from 1700 ₸
2D, RU
11:40
from 1700 ₸
12:50
from 1700 ₸
13:50
from 1700 ₸
15:00
from 1700 ₸
16:00
from 1700 ₸
17:10
from 1700 ₸
18:10
from 2000 ₸
19:20
from 2000 ₸
20:20
from 2000 ₸
21:30
from 2000 ₸
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D, RU
12:30
from 2200 ₸
13:35
from 2200 ₸
14:40
from 2200 ₸
15:45
from 2200 ₸
16:50
from 2200 ₸
17:55
from 2400 ₸
19:00
from 2400 ₸
20:05
from 2400 ₸
21:10
from 2400 ₸
22:15
from 2400 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
12:00
from 25000 ₸
14:00
from 25000 ₸
16:00
from 25000 ₸
18:05
from 25000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
17:30
from 2100 ₸
2D, KZ
16:30
from 2100 ₸
19:20
from 2300 ₸
2D, RU
11:00
from 1900 ₸
12:10
from 1900 ₸
12:40
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
14:20
from 2100 ₸
14:50
from 2500 ₸
15:00
from 2100 ₸
15:20
from 2100 ₸
15:40
from 2100 ₸
16:00
from 2100 ₸
16:40
from 2100 ₸
16:50
from 2100 ₸
17:10
from 2700 ₸
17:20
from 2100 ₸
17:50
from 2100 ₸
18:00
from 2300 ₸
18:20
from 2100 ₸
19:00
from 2300 ₸
19:30
from 2900 ₸
19:40
from 2300 ₸
20:00
from 2300 ₸
20:20
from 2300 ₸
20:40
from 2300 ₸
21:20
from 2300 ₸
21:40
from 2300 ₸
21:50
from 2900 ₸
22:00
from 2300 ₸
22:40
from 2300 ₸
23:00
from 2300 ₸
00:10
from 2900 ₸
3D, IMAX, RU
13:50
from 2500 ₸
16:10
from 2700 ₸
18:30
from 2900 ₸
20:50
from 2900 ₸
23:10
from 2900 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
15:20
from 2100 ₸
17:40
from 2100 ₸
2D, KZ
12:00
from 1900 ₸
14:20
from 2100 ₸
16:40
from 2100 ₸
2D, RU
12:20
from 1900 ₸
12:50
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
14:40
from 2100 ₸
14:50
from 2500 ₸
15:10
from 2100 ₸
15:40
from 2100 ₸
17:00
from 2100 ₸
17:10
from 2700 ₸
17:30
from 2100 ₸
18:00
from 2300 ₸
19:00
from 2300 ₸
19:20
from 2300 ₸
19:30
from 2900 ₸
19:50
from 2300 ₸
20:00
from 2300 ₸
20:20
from 2300 ₸
21:20
from 2300 ₸
21:40
from 2300 ₸
21:50
from 2900 ₸
22:10
from 2300 ₸
22:40
from 2300 ₸
23:40
from 2300 ₸
00:00
from 2100 ₸
00:10
from 2900 ₸
01:00
from 2100 ₸
3D, IMAX, RU
13:50
from 2500 ₸
16:10
from 2700 ₸
18:30
from 2900 ₸
20:50
from 2900 ₸
23:10
from 2900 ₸
