Tron 3
Tron 3, 2025 Screening times in Astana
2 November 2025
Tron 3 Showtimes – 2 November 2025 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
15:40
from 3000 ₸
18:00
from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
15:40
from 3000 ₸
18:00
from 5000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
00:05
from 3000 ₸
12:30
from 2300 ₸
19:25
from 3500 ₸
00:05
from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
00:05
from 3000 ₸
10:40
from 1900 ₸
13:00
from 2300 ₸
15:10
from 2900 ₸
21:45
from 3500 ₸
23:05
from 3000 ₸
00:05
from 3000 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:35
from 10000 ₸
12:10
from 2600 ₸
17:50
from 10000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
12:00
from 1900 ₸
15:10
from 2100 ₸
16:10
from 2100 ₸
17:00
from 2100 ₸
18:00
from 2100 ₸
3D, IMAX, RU
10:30
from 2500 ₸
