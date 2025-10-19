Menu
Films
Tron 3
Tron 3, 2025 Screening times in Astana
19 October 2025
Tron 3 Showtimes – 19 October 2025 Screenings in Astana
How do I book tickets for Tron 3?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:50
from 1800 ₸
11:40
from 3000 ₸
15:25
from 2400 ₸
16:20
from 3000 ₸
17:50
from 2400 ₸
20:35
from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
10:50
from 1800 ₸
11:40
from 3000 ₸
15:25
from 2400 ₸
16:20
from 3000 ₸
17:50
from 2400 ₸
20:35
from 5000 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
11:00
from 2000 ₸
13:20
from 2000 ₸
15:40
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
11:00
from 2000 ₸
13:20
from 2000 ₸
15:40
from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
10:25
from 1900 ₸
11:00
from 1900 ₸
13:20
from 2300 ₸
14:35
from 2900 ₸
17:30
from 2900 ₸
19:50
from 3500 ₸
21:00
from 3500 ₸
23:20
from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, EN
19:45
from 3500 ₸
2D, RU
10:20
from 1900 ₸
11:00
from 12000 ₸
13:10
from 2300 ₸
14:15
from 2900 ₸
15:30
from 2900 ₸
16:30
from 2900 ₸
19:40
from 12000 ₸
20:25
from 3500 ₸
22:00
from 3500 ₸
23:50
from 12000 ₸
3D, RU
12:10
from 2300 ₸
18:50
from 3500 ₸
23:05
from 3000 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:25
from 2600 ₸
11:15
from 2600 ₸
12:30
from 2600 ₸
15:05
from 2800 ₸
17:55
from 3200 ₸
19:35
from 10000 ₸
23:50
from 3200 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
13:25
from 25000 ₸
17:35
from 25000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
14:00
from 3500 ₸
16:30
from 4000 ₸
19:00
from 4500 ₸
21:30
from 4500 ₸
00:00
from 4500 ₸
