Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Tron 3 Tron 3, 2025 Screening times in Astana 19 October 2025

Tron 3 Showtimes – 19 October 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 18 Tomorrow 19 Mon 20 Tue 21 Wed 22
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Tron 3? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:50 from 1800 ₸ 11:40 from 3000 ₸ 15:25 from 2400 ₸ 16:20 from 3000 ₸ 17:50 from 2400 ₸ 20:35 from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
10:50 from 1800 ₸ 11:40 from 3000 ₸ 15:25 from 2400 ₸ 16:20 from 3000 ₸ 17:50 from 2400 ₸ 20:35 from 5000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
11:00 from 2000 ₸ 13:20 from 2000 ₸ 15:40 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
11:00 from 2000 ₸ 13:20 from 2000 ₸ 15:40 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
10:25 from 1900 ₸ 11:00 from 1900 ₸ 13:20 from 2300 ₸ 14:35 from 2900 ₸ 17:30 from 2900 ₸ 19:50 from 3500 ₸ 21:00 from 3500 ₸ 23:20 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, EN
19:45 from 3500 ₸
2D, RU
10:20 from 1900 ₸ 11:00 from 12000 ₸ 13:10 from 2300 ₸ 14:15 from 2900 ₸ 15:30 from 2900 ₸ 16:30 from 2900 ₸ 19:40 from 12000 ₸ 20:25 from 3500 ₸ 22:00 from 3500 ₸ 23:50 from 12000 ₸
3D, RU
12:10 from 2300 ₸ 18:50 from 3500 ₸ 23:05 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:25 from 2600 ₸ 11:15 from 2600 ₸ 12:30 from 2600 ₸ 15:05 from 2800 ₸ 17:55 from 3200 ₸ 19:35 from 10000 ₸ 23:50 from 3200 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
13:25 from 25000 ₸ 17:35 from 25000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
14:00 from 3500 ₸ 16:30 from 4000 ₸ 19:00 from 4500 ₸ 21:30 from 4500 ₸ 00:00 from 4500 ₸
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
The Black Phone 2
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Nazad v 90-ye. Men oralam
Nazad v 90-ye. Men oralam
2025, Kazakhstan, Romantic
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
2025, Turkey, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more