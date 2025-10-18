Menu
Kinoafisha
Astana, KZ
ENG
Русский
English
Films
Tron 3
Tron 3, 2025 Screening times in Astana
18 October 2025
Tron 3 Showtimes – 18 October 2025 Screenings in Astana
Today
18
Tomorrow
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
20:35
from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
20:35
from 5000 ₸
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
20:50
from 3200 ₸
23:00
from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
19:50
from 3500 ₸
21:00
from 3500 ₸
23:20
from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
19:40
from 12000 ₸
20:25
from 3500 ₸
22:00
from 3500 ₸
23:50
from 12000 ₸
3D, RU
23:05
from 3000 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
19:35
from 10000 ₸
23:50
from 3200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
21:30
from 4500 ₸
00:00
from 4500 ₸
3D, IMAX, RU
20:30
from 4500 ₸
23:00
from 4500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
19:30
from 4500 ₸
19:50
from 5000 ₸
20:50
from 5000 ₸
22:00
from 4500 ₸
22:30
from 5000 ₸
00:30
from 4500 ₸
3D, IMAX, RU
21:00
from 4500 ₸
23:30
from 4500 ₸
