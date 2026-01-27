Menu
Kinoafisha
Films
Chebi 2
Chebi 2, 2026 Screening times in Astana
28 January 2026
Chebi 2 Showtimes – 28 January 2026 Screenings in Astana
Today
27
Tomorrow
28
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
11:35
from 1200 ₸
15:45
from 1200 ₸
19:45
from 1200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
11:35
from 1200 ₸
15:45
from 1200 ₸
19:45
from 1200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
13:10
from 1900 ₸
14:50
from 2100 ₸
15:50
from 2100 ₸
17:00
from 2100 ₸
18:00
from 2100 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
14:30
from 2100 ₸
15:30
from 2100 ₸
16:50
from 2100 ₸
17:50
from 2100 ₸
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
Mercy
2026, USA, Sci-Fi
Taube
2026, Kazakhstan, Drama
Koz timesin
2026, Kazakhstan, Comedy
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Zhalmauyz Kempir
2026, Kazakhstan, Horror
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Fleak
2025, Finland / France / Malaysia / Poland, Adventure, Animation, Comedy
