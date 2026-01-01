Menu
Kinoafisha Films Chebi 2 Chebi 2, 2026 Screening times in Astana 20 January 2026

Chebi 2 Showtimes – 20 January 2026 Screenings in Astana

Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
13:00 from 1500 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
13:00 from 1500 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:30 from 1800 ₸ 12:35 from 1800 ₸ 14:40 from 1800 ₸ 16:45 from 2000 ₸ 19:50 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, RU
10:30 from 1800 ₸ 12:35 from 1800 ₸ 14:40 from 1800 ₸ 16:45 from 2000 ₸ 19:50 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
12:00 from 1700 ₸ 14:50 from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
14:50 from 1700 ₸ 17:25 from 1700 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
12:50 from 1500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
14:50 from 1700 ₸ 15:50 from 1700 ₸
