Kinoafisha Films Chebi 2 Chebi 2, 2026 Screening times in Astana 8 January 2026

Chebi 2 Showtimes – 8 January 2026 Screenings in Astana

Today 8 Tomorrow 9 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14
How do I book tickets for Chebi 2? Select a showtime to book tickets online.
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:50 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 17:10 from 2000 ₸ 19:20 from 2000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:50 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 17:10 from 2000 ₸ 19:20 from 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
13:50 from 1800 ₸ 23:10 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:25 from 1500 ₸ 16:30 from 2200 ₸ 17:05 from 2200 ₸ 23:05 from 2700 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
11:40 from 2600 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
14:00 from 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
10:50 from 1900 ₸ 12:50 from 1900 ₸ 15:00 from 2100 ₸ 16:00 from 2100 ₸ 17:10 from 2100 ₸ 18:10 from 2100 ₸ 19:20 from 2300 ₸ 20:20 from 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
12:40 from 1900 ₸ 14:50 from 2100 ₸ 15:50 from 2100 ₸ 17:10 from 2100 ₸ 18:10 from 2100 ₸ 19:20 from 2300 ₸ 20:20 from 2300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
15:40 from 2100 ₸ 16:40 from 2100 ₸ 17:50 from 2100 ₸ 18:50 from 2100 ₸
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Primate
Primate
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ohota na rozovogo zaytsa
Ohota na rozovogo zaytsa
2025, Kazakhstan, Drama
Dastur: Teris bata
Dastur: Teris bata
2025, Kazakhstan, Thriller
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Kazakhstan, Comedy
Anaconda
Anaconda
2025, USA, Comedy
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
