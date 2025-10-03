Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Afterburn Afterburn, 2025 Screening times in Astana 3 October 2025

Afterburn Showtimes – 3 October 2025 Screenings in Astana

Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3 Sat 4 Sun 5 Mon 6 Tue 7 Wed 8
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Afterburn? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
12:55 from 3000 ₸ 19:25 from 2900 ₸ 23:30 from 5000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
00:00 from 3000 ₸ 14:45 from 2900 ₸ 20:20 from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
11:45 from 1900 ₸ 16:45 from 2900 ₸ 23:45 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
14:40 from 2800 ₸ 21:10 from 3200 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
17:45 from 25000 ₸ 23:10 from 25000 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Junglilau
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
The Problem with People
The Problem with People
2024, Ireland, Comedy
Afterburn
Afterburn
2025, USA, Sci-Fi, Action
Керексин
Керексин
2025, Kyrgyzstan, Drama
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more