Films
Avatar 3
Avatar 3, 2025 Screening times in Astana
18 December 2025
Avatar 3 Showtimes – 18 December 2025 Screenings in Astana
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
09:50
from 3100 ₸
13:30
from 3100 ₸
17:10
from 3500 ₸
20:50
from 3900 ₸
00:30
from 3900 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
3D, IMAX, RU
09:20
from 4800 ₸
13:00
from 4800 ₸
16:40
from 5300 ₸
20:30
from 5800 ₸
00:20
from 5300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
3D, IMAX, RU
12:50
from 4800 ₸
16:40
from 5300 ₸
20:30
from 5800 ₸
00:20
from 5300 ₸
