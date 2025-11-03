Menu
Films
Vourdalak
Vourdalak, 2023 Screening times in
Vourdalak, 2023 Screening times in
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Trailers
Quotes
All about film
Today
3
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Vourdalak?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Torgai Cinema
ulitsa Baytursynova, 15, 3 etazh TRTs «Torgai Plaza»
2D, RU
23:55
from 1400 ₸
