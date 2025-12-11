Menu
Films
№37
№37, 2025 Screening times in Almaty
12 December 2025
№37 Showtimes – 12 December 2025 Screenings in Almaty
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
11
Tomorrow
12
Sat
13
Sun
14
Mon
15
Tue
16
Wed
17
How do I book tickets for №37?
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
12:50
from
20:35
from
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
15:20
from
16:10
from
17:20
from
20:40
from
22:40
from
2D, KZ
11:10
from
11:40
from
12:20
from
14:20
from
15:10
from
16:20
from
19:40
from
21:40
from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
18:10
from
00:30
from
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
12:00
from
14:55
from
16:45
from
18:35
from
20:20
from
20:25
from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KK
22:30
from
00:30
from
2D, KZ
21:30
from
23:30
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
19:10
from
01:30
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
21:50
from
23:30
from
01:20
from
2D, KZ
10:30
from
14:00
from
15:40
from
17:20
from
20:50
from
22:30
from
00:20
from
