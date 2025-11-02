Menu
Films
Synyptas
Synyptas, 2025 Screening times in Almaty
2 November 2025
Synyptas Showtimes – 2 November 2025 Screenings in Almaty
Today
31
Tomorrow
1
Sun
2
Mon
3
Tue
4
Wed
5
Arman Dostyk
Abaya
2D, KZ
13:00
from
17:15
from
20:50
from
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D, KZ
10:20
from
13:50
from
15:30
from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
15:20
from
20:25
from
Chaplin Mega Alma-Ata
g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
00:15
from
10:35
from
13:05
from
17:10
from
21:15
from
23:35
from
00:15
from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, KZ
14:15
from
16:40
from
18:30
from
21:15
from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
00:00
from
20:00
from
22:00
from
00:00
from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
15:40
from
17:40
from
19:40
from
21:40
from
23:40
from
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
01:00
from
10:00
from
12:10
from
14:00
from
15:35
from
15:55
from
21:20
from
21:25
from
23:10
from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KK
15:20
from
17:10
from
19:00
from
20:50
from
22:40
from
00:30
from
2D, KZ
14:20
from
16:10
from
18:00
from
19:50
from
21:40
from
23:30
from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KK
14:30
from
16:20
from
18:10
from
19:30
from
21:00
from
21:50
from
23:40
from
00:50
from
01:20
from
2D, KZ
11:40
from
12:10
from
13:30
from
15:20
from
17:10
from
18:30
from
19:00
from
20:00
from
20:50
from
22:40
from
23:50
from
00:20
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
16:40
from
18:40
from
20:40
from
22:40
from
00:40
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
15:00
from
16:40
from
18:20
from
22:10
from
22:40
from
23:50
from
00:40
from
01:30
from
2D, KZ
12:20
from
14:00
from
15:40
from
17:20
from
19:10
from
20:10
from
21:10
from
21:40
from
22:50
from
23:40
from
00:30
from
