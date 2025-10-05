Menu
Жұмбақ қыз, 2025 Screening times in Almaty 5 October 2025

Жұмбақ қыз Showtimes – 5 October 2025 Screenings in Almaty

Today 5 Tomorrow 6 Tue 7 Wed 8 Thu 9
How do I book tickets for Жұмбақ қыз? Select a showtime to book tickets online.
Arman Aziya Park
Moskva
2D, KZ
12:40 from 14:20 from 16:00 from 21:00 from
Arman Dostyk
Abaya
2D, KZ
11:30 from 19:40 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D, KZ
10:25 from 13:45 from 17:05 from 22:05 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
10:35 from 12:30 from 15:40 from 20:00 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
10:20 from 11:00 from 12:40 from 15:50 from 18:00 from 20:50 from 23:50 from
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, KZ
12:05 from 14:45 from 17:35 from 22:05 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
16:30 from 18:25 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
16:20 from 18:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
10:20 from 13:25 from 15:45 from 17:30 from 19:20 from 21:05 from 22:50 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
15:00 from 17:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
15:00 from 19:40 from 21:30 from 23:20 from 00:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
18:20 from 00:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
10:00 from 13:50 from 15:05 from 19:40 from
