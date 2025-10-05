Menu
Films
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз, 2025 Screening times in Almaty
5 October 2025
Жұмбақ қыз Showtimes – 5 October 2025 Screenings in Almaty
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
5
Tomorrow
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Format
All
KK
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
Undeground
How do I book tickets for Жұмбақ қыз?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from
Started
20:50
from
Tickets Available
20:50
from
Low price
20:50
from
Arman Aziya Park
Moskva
2D, KZ
12:40
from
14:20
from
16:00
from
21:00
from
Arman Dostyk
Abaya
2D, KZ
11:30
from
19:40
from
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D, KZ
10:25
from
13:45
from
17:05
from
22:05
from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
10:35
from
12:30
from
15:40
from
20:00
from
Chaplin Mega Alma-Ata
g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
10:20
from
11:00
from
12:40
from
15:50
from
18:00
from
20:50
from
23:50
from
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, KZ
12:05
from
14:45
from
17:35
from
22:05
from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
16:30
from
18:25
from
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
16:20
from
18:20
from
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
10:20
from
13:25
from
15:45
from
17:30
from
19:20
from
21:05
from
22:50
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
15:00
from
17:00
from
Kinoplexx 7 Aport
g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
15:00
from
19:40
from
21:30
from
23:20
from
00:30
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
18:20
from
00:40
from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
10:00
from
13:50
from
15:05
from
19:40
from
