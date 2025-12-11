Menu
Films
Silent Night, Deadly Night
Silent Night, Deadly Night, 2025 Screening times in Almaty
12 December 2025
Silent Night, Deadly Night Showtimes – 12 December 2025 Screenings in Almaty
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Facts
All about film
Today
11
Tomorrow
12
Sat
13
Sun
14
Mon
15
Tue
16
Wed
17
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
Undeground
How do I book tickets for Silent Night, Deadly Night?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from
Started
20:50
from
Tickets Available
20:50
from
Low price
20:50
from
Arman Dostyk
Abaya
2D, RU
15:30
from
22:20
from
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D, RU
12:35
from
21:50
from
Chaplin ADK
Sayran
2D, RU
00:20
from
14:30
from
19:35
from
00:20
from
Chaplin Mega Alma-Ata
g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
00:25
from
12:25
from
14:45
from
20:40
from
00:25
from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, RU
12:45
from
17:20
from
22:00
from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
21:15
from
23:25
from
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
21:10
from
22:10
from
23:30
from
00:30
from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
00:10
from
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
00:55
from
01:20
from
14:10
from
18:55
from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
23:20
from
00:20
from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
00:30
from
01:30
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
01:10
from
Kinoplexx 7 Aport
g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
01:40
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:10
from
01:10
from
Star Cinema 3D
g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
00:40
from
Now Playing
New Releases
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ruyn kim?
2025, Kazakhstan, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Plan «Sh»
2025, Kazakhstan, Comedy
Silent Night, Deadly Night
2025, USA / Canada, Horror
№37
2025, Kazakhstan, Drama
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Smashing Machine
2025, USA, Biography, Drama
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
Stitch Head
2025, Germany, Animation, Comedy, Family
