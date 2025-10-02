Menu
Hell House LLC: Lineage, 2025 Screening times in Almaty

Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
23:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
01:00 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
00:20 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
01:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
01:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
23:20 from 00:30 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
01:20 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
00:40 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
00:40 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
01:00 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
23:15 from
