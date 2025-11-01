Menu
Films
The New Little Mermaid: Ocean Girl
The New Little Mermaid: Ocean Girl, 2021 Screening times in Almaty
1 November 2025
The New Little Mermaid: Ocean Girl Showtimes – 1 November 2025 Screenings in Almaty
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about animated film
Tomorrow
1
Sun
2
Mon
3
Tue
4
Wed
5
Arman Aziya Park
Moskva
2D, RU
10:20
from
12:25
from
Arman Dostyk
Abaya
2D, RU
10:15
from
12:15
from
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D, RU
12:40
from
14:20
from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
10:30
from
12:20
from
16:05
from
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
10:40
from
12:30
from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
12:00
from
13:40
from
15:20
from
17:00
from
18:40
from
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
10:10
from
13:45
from
19:05
from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
10:10
from
13:20
from
13:50
from
14:50
from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
10:10
from
11:50
from
Kinopark 5 Atakent
g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
15:50
from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:20
from
19:10
from
20:10
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
14:40
from
16:20
from
18:00
from
19:40
from
Kinoplexx 6 Almaty Mall
g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
16:00
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
14:40
from
Star Cinema 3D
g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
10:40
from
