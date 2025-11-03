Menu
Films
Tafiti - Gjennom Ørken
Tafiti - Gjennom Ørken, 2025
3 November 2025
Tafiti - Gjennom Ørken Showtimes – 3 November 2025
All about animated film
Undeground
Chaplin ADK
Sayran
2D, RU
10:40
from
Chaplin Mega Alma-Ata
g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
12:35
from
14:20
from
16:35
from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, RU
10:20
from
15:20
from
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
11:10
from
14:50
from
15:10
from
15:50
from
16:10
from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
10:00
from
15:10
from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
10:20
from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
10:20
from
12:00
from
Kinopark 5 Atakent
g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
10:00
from
12:00
from
Kinopark 6 Sputnik
g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
10:10
from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:40
from
Kinoplexx 5 Maxima
g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
16:10
from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
10:00
from
11:20
from
Star Cinema 3D
g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
10:40
from
Now Playing
New Releases
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Synyptas
2025, Kazakhstan, Comedy
Akennin balasy
2025, Kazakhstan, Comedy
Baqyt qushagynda
2025, Kazakhstan, Musical
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Kapitan Baytasov
2025, Kazakhstan, Drama
Save the Green Planet
2025, South Korea, Comedy, Sci-Fi
The Truce
2025, Spain / Kazakhstan, Drama
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Shell
2024, USA, Horror, Thriller
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Nazad v 90-ye. Men oralam
2025, Kazakhstan, Romantic
