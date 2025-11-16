Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Bear Claw Camp Bear Claw Camp, 2025 Screening times in Almaty 16 November 2025

Bear Claw Camp Showtimes – 16 November 2025 Screenings in Almaty

Tickets
All about film
Today 15 Tomorrow 16
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Bear Claw Camp? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from
Started 20:50 from
Tickets Available 20:50 from
Low price 20:50 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
10:05 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
10:40 from 12:30 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
10:05 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
14:20 from 15:20 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
11:40 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:40 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
16:30 from 18:20 from 21:00 from
Badlands
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Auru
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Алло
Алло
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy
The Running Man
The Running Man
2025, USA, Sci-Fi
Zhezduha Koreyada
Zhezduha Koreyada
2025, Kazakhstan, Comedy
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
2025, Belgium / France / USA, Animation
Akennin balasy
Akennin balasy
2025, Kazakhstan, Comedy
Gold'n Rahat
Gold'n Rahat
2025, Kazakhstan, Comedy
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Traumatika
Traumatika
2024, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more