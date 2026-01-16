Menu
Qushaqtashy mama
Qushaqtashy mama, 2026 Screening times in Aktau
19 January 2026
Qushaqtashy mama Showtimes – 19 January 2026 Screenings in Aktau
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
All about film
Today
16
Tomorrow
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Nar Cinema
TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
13:40
from 800 ₸
17:05
from 4000 ₸
18:25
from 1400 ₸
22:20
from 1500 ₸
23:50
from 5000 ₸
Zhalyn 3D Aktau
g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, KZ
12:45
from 800 ₸
15:55
from 1000 ₸
22:30
from 1200 ₸
